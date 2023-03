Previsioni Meteo Lombardia: tornano piogge diffuse e tempo variabile

MeteoWeb

“Fino a mercoledì un flusso occidentale con deboli ondulazioni porta sulla Lombardia tempo stabile e mite con qualche nube in transito, venti a regime di brezza e bassa probabilità di precipitazioni. Tra mercoledì e giovedì un’ampia perturbazione atlantica si abbassa verso l’arco Alpino determinando un intensificazione del flusso da sud ovest: maggiore nuvolosità da giovedì, con precipitazioni diffuse venerdì e tempo variabile nel fine settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso o velato, con copertura temporaneamente più compatta sui rilievi e nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 4°C e 6°C, massime tra 17°C e 19°C.

Zero termico: in lieve risalita, attorno a 2600 metri a fine giornata.

Venti: a prevalente regime di brezza.

Altri fenomeni: foschia o nebbia a banchi al primo mattino sulla pianura orientale, in rapido dissolvimento.