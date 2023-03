Previsioni Meteo Lombardia: da venerdì torna la pioggia

MeteoWeb

“Sulla regione oggi flussi stabili dai quadranti settentrionali con condizioni di cielo prevalentemente sereno e temperature miti; da domani un’estesa saccatura Atlantica interesserà progressivamente l’Europa Meridionale determinando un’intensificazione del flusso umido da sudovest: giovedì aumento della nuvolosità senza fenomeni significativi, da venerdì pomeriggio a sabato mattina la fase più instabile, con precipitazioni possibili anche sulla pianura; sabato pomeriggio ventilazione diffusamente forte; domenica nuova fase perturbata con precipitazioni diffuse e lunedì condizioni più stabili ma ventilazione in rinforzo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani irregolarmente nuvoloso su Alpi, e Prealpi, altrove più variabile con locali addensamenti e passaggi di velature. Aumento della nuvolosità in serata.

Precipitazioni: assenti, salvo deboli ed isolate sul Nordovest.

Temperature: minime in aumento, massime in leggera diminuzione. In pianura minime tra 7 e 10 °C, massime tra 19 e 21 °C.

Zero termico: attorno a 2600 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, con rinforzi da sud sulla pianura meridionale; in montagna da deboli a moderati da sudovest.