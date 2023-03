Previsioni Meteo Lombardia: domani possibili piogge anche in pianura

MeteoWeb

“Una saccatura atlantica, in progressivo approfondimento verso l’Europa meridionale, guida flussi via via più umidi ed instabili dai quadranti occidentali o meridionali verso la Lombardia: oggi progressivo aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative, venerdì fase più instabile, in particolare tra la serata e le prime ore di sabato con precipitazioni che potrebbero interessare anche la pianura. Da sabato mattina condizioni via via più stabili con correnti in rotazione da nordovest e progressivo rinforzo dei venti a tutte le quote. Domenica nuova veloce fase perturbata con possibilità di precipitazioni sparse su gran parte della regione. Da lunedì condizioni più stabili ma ventilazione in rinforzo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso la mattina con addensamenti maggiori sui rilievi settentrionali e zone occidentali, nel pomeriggio/sera ulteriore aumento della copertura.

Precipitazioni: dalla mattinata deboli sparse sui rilievi nordoccidentali, in lenta estensione verso est alle zone Alpine e Prealpine centrali e orientali; in tarda serata possibile interessamento anche delle pianure occidentali e centrali. Fenomeni anche carattere di rovescio o temporale; neve oltre 2000 metri.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione. In pianura minime tra 9 e 12 °C, massime tra 18 e 20 °C.

Zero termico: intorno a 2100 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati occidentali, in montagna deboli meridionali, localmente forti su Appennino e in quota su Alpi confinali.