Previsioni Meteo Lombardia: variabilità e vento forte

“Oggi e nei prossimi giorni il tempo sulla regione sarà determinato dalla presenza di un intenso flusso di correnti in quota di provenienza variabile tra le direzioni ovest e nordovest. Si avranno dunque condizioni di variabilità con cielo maggiormente coperto oggi e domenica, 26 brevi e modesti episodi di precipitazione nella serata di oggi e nel pomeriggio di domenica 26, un probabile episodio di vento intenso nel corso di lunedì 27“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte ovunque molto nuvoloso; in mattinata attenuazione della copertura a partire dalla Pianura, dal pomeriggio ovunque velato o al più a tratti nuvoloso.

Precipitazioni: nella notte su Alpi, Prealpi e Alta Pianura residue, deboli sparse; altrove poco probabili. Limite neve oltre 1800 metri.

Temperature: minime in aumento in pianura in diminuzione in montagna, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 8 e 12 °C, massime tra 19 e 23 °C.

Zero termico: intorno a 2200 metri.

Venti: in pianura deboli o localmente moderati occidentali, in rinforzo nel corso della mattinata soprattutto sulle aree centrorientali, in leggera attenuazione in serata; in montagna moderati dai quadranti occidentali, fino a localmente forti nel pomeriggio, in leggera attenuazione in serata.