Previsioni Meteo Lombardia: piogge sparse in arrivo, poi rinforzo dei venti

“Un intenso flusso di correnti in quota di provenienza variabile tra le direzioni ovest e nordovest determinerà tempo variabile nei prossimi giorni. Oggi scarsa nuvolosità e assenza di fenomeni di rilievo se non un moderato rinforzo del vento in Pianura. Domenica 26 aumento della copertura e deboli precipitazioni sparse dal pomeriggio. Lunedì 27 marcato rinforzo dei venti da nordovest. Martedì 28 e mercoledì 29 tempo stabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque poco nuvoloso o velato; copertura in aumento nel corso della mattinata fino a ovunque molto nuvoloso o coperto. Nel tardo pomeriggio e in serata nuvolosità variabile con schiarite possibili a tratti su tutta la regione.

Precipitazioni: tra il primo pomeriggio e la prima serata deboli sparse, possibili su tutta la regione, occasionalmente anche a carattere temporalesco sulla Pianura. Neve oltre 1600 metri circa.

Temperature: minime e massime in moderato o forte calo. In Pianura minime tra 4 e 6°C, massime tra 16 e 19°C.

Zero termico: intorno a 2000 metri, in leggero abbassamento dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli orientali con qualche rinforzo, in rotazione da ovest dal tardo pomeriggio; in montagna da deboli a moderati dai quadranti occidentali con rinforzi su creste e valichi alpini, prealpini e appenninici.