Previsioni Meteo Lombardia: domani vento forte da Nord/Ovest

MeteoWeb

Oggi è previsto un aumento della copertura e deboli precipitazioni sparse dal pomeriggio. Domani marcato rinforzo dei venti da nordovest. Martedì 28 e mercoledì 29 tempo stabile: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte velature diffuse e residui locali addensamenti, dal mattino ovunque prevalentemente sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti più persistenti sulla fascia alpina di confine e qualche possibile temporaneo addensamento nel pomeriggio in movimento dalle Prealpi alla Pianura.

Precipitazioni: nevischio portato da nord sulla fascia alpina di confine, occasionali e brevi rovesci possibili sulla Pianura nel pomeriggio.

Temperature: minime in leggero aumento, massime stazionarie o in lieve aumento sulla Pianura, in calo in montagna. In Pianura minime intorno a 7°C, massime intorno a 19°C

Zero termico: a 1800 metri, in graduale abbassamento fino a circa 1200 metri a fine giornata.

Venti: da nord o nordovest, a carattere favonico: in Pianura inizialmente deboli, in rinforzo nel corso della mattinata fino a moderati o localmente forti soprattutto sulle zone occidentali; in montagna moderati o forti per gran parte della giornata.