Previsioni Meteo Lombardia: oggi ancora vento forte, domani sole e stabilità

MeteoWeb

“Oggi un intenso flusso di correnti in quota da nordovest determina una marcata ventilazione su tutta la regione con qualche nevicata sulle zone di confine. Martedì correnti in attenuazione, tempo stabile e parzialmente soleggiato. Tra mercoledì e giovedì graduale rotazione delle correnti da ovest con annuvolamenti più frequenti e possibilità di debole pioggia nella seconda parte di giovedì. Venerdì e sabato flusso in quota da ovest-nordovest con tempo variabile: possibili deboli precipitazioni venerdì e rinforzi del vento sabato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque sereno salvo residui annuvolamenti nella notte sulle zone alpine di confine; dal pomeriggio velature diffuse con annuvolamenti stratiformi a tratti più marcati.

Precipitazioni: assenti salvo residuo nevischi sulle zone alpine di confine nella notte.

Temperature: minime in moderato o forte calo, massime in moderato calo in Pianura, in rialzo in montagna. In Pianura minime tra 1 e 4 °C, massime tra 14 e 17 °C

Zero termico: intorno a 1200 metri, in risalita fino a circa 1600 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali salvo residui rinforzi da nord nella notte sulle zone occidentali; in montagna moderati o forti settentrionali fino al primo mattino poi in attenuazione.