Previsioni Meteo Lombardia: piogge sparse ed intermittenti tra giovedì e venerdì

“Oggi correnti settentrionali a curvatura anticiclonica con cielo sereno o poco nuvoloso e venti in graduale attenuazione. Domani flusso settentrionale od occidentale, relativamente più umido e mite, prevalentemente stabile salvo possibili precipitazioni molto deboli e localizzate su fascia alpina ed Appennino. Tra giovedì e venerdì correnti ondulate occidentali con variabilità e probabili deboli precipitazioni sparse ed intermittenti, in particolare su Alpi e Prealpi. Tra sabato e domenica flusso settentrionale a debole curvatura ciclonica ma con precipitazioni prevalentemente limitate al versante nordalpino, almeno fino a domenica pomeriggio“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sulle zone alpine e in parte prealpine copertura nuvolosa variabile, a tratti marcata; su Pianura, prime Prealpi e Oltrepò Pavese frequenti velature ma senza annuvolamenti marcati e persistenti.

Precipitazioni: molto deboli possibili nella notte e al primo mattino sulla fascia alpina di confine, nevose oltre 1400-1800 metri; poco probabili verso sera sull’Appennino.

Temperature: minime e massime in leggero o moderato rialzo. In pianura minime tra 2 e 6 °C, massime tra 16 a 20 °C.

Zero termico: nella notte intorno a 1600 metri, dal mattino in graduale salita fino a circa 2500 metri.

Venti: da deboli a moderati occidentali, con locali rinforzi sul Pavese e nei pressi delle Prealpi Centro-Orientali.