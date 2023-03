Previsioni Meteo Lombardia: venerdì possibili rovesci e temporali sparsi

MeteoWeb

“Oggi flusso nordoccidentale con debole instabilità sulle Alpi di confine, altrove soleggiato con temperature in rialzo. Domani correnti ondulate debolmente instabili con nuvolosità variabile e precipitazioni molto deboli localizzate sul Nordovest. Venerdì rapido transito di una perturbazione atlantica tra mattina e pomeriggio con possibili rovesci o deboli temporali sparsi sulla parte centro-settentrionale della regione. Sabato rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi di vento a carattere di foehn e precipitazioni assenti. Domenica flusso settentrionale a curvatura ciclonica con avvezione fredda e deboli precipitazioni verso sera. Lunedì circolazione sempre da nord e relativamente fresca, con minor probabilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al mattino irregolarmente nuvoloso, dal primo pomeriggio copertura nuvolosa in aumento, con maggiori addensamenti sul Nordovest.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata-primo pomeriggio possibili deboli precipitazioni a partire dal settore nordovest, in irregolare e temporanea estensione alle zone alpine e prealpine e alla pianura occidentale, assenti o poco probabili altrove. Neve oltre 2000 metri.

Temperature: minime in moderato aumento, massime in lieve o moderata diminuzione. In pianura minime tra 6 e 10 °C, massime tra 16 e 20 °C.

Zero termico: sulle Alpi intorno a 2300 metri, altrove variabile tra 2500 e 3000 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo, in montagna deboli o moderati meridionali.