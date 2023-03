Previsioni Meteo Lombardia: domani transito di una perturbazione atlantica

MeteoWeb

“Oggi correnti occidentali umide con deboli precipitazioni localizzate. Venerdì transito di una perturbazione atlantica con rovesci sparsi su Alpi e Prealpi, isolati altrove. Tra sabato e domenica mattina flusso dapprima occidentale e poi settentrionale con interazione orografica e rinforzi di vento irregolari; tra domenica pomeriggio e le prime ore di lunedì debole instabilità su pianura centro-orientale e rilievi orientali associata all’afflusso di aria fresca da nordest. Tra lunedì e martedì correnti fredde settentrionali a curvatura ciclonica, ma con scarsa nuvolosità e precipitazioni assenti o poco probabili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte da nuvoloso a molto nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul Nordovest, tra mattinata e primo pomeriggio ovunque molto nuvoloso o coperto, poi irregolari schiarite.

Precipitazioni: nella notte e primo mattino deboli sparse sul Nordovest, tra mattino e pomeriggio da deboli a localmente moderate diffuse su Alpi e Prealpi, sparse sull’alta pianura occidentale, anche a carattere di rovescio o debole temporale, residue in serata, in esaurimento; altrove possibili ma meno probabili. Neve oltre 1500 metri circa.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve o moderato calo. In pianura minime tra 6 e 10 °C, massime tra 14 e 17°C.

Zero termico: sulle Alpi tra 1800 e 2100 metri, altrove inizialmente tra 2400 e 2700 metri, in abbassamento fino a circa 2200 metri nel corso della giornata.

Venti: da deboli a moderati occidentali, con rinforzi in quota.