Previsioni Meteo Lombardia: oggi rovesci sparsi, vento forte da domani

“Oggi, transito di una perturbazione atlantica con rovesci sparsi. Da sabato il flusso in quota tenderà a disporsi dapprima da ovest, poi dai quadranti settentrionali, favorendo un rinforzo della ventilazione, in particolare in montagna. Per l’inizio della prossima settimana lieve instabilità, quindi giornate in prevalenza poco nuvolose o velate“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su Alpi e Prealpi irregolarmente nuvoloso per nubi medio-alte. Su Pianura e Appennino poco nuvoloso o velato, con annuvolamenti fino al primo mattino per nubi basse.

Precipitazioni: deboli sparse ed intermittenti sulle Alpi di confine fino al mattino. In giornata possibili piovaschi sui settori centro-orientali, altrove poco probabili o isolati. Neve oltre 1600 metri circa.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 6 e 9°C, massime tra 18 e 22 °C.

Zero termico: attorno a 2000 metri.

Venti: occidentali o settentrionali: in pianura deboli o moderati; in montagna moderati o forti con raffiche a carattere di Foehn.