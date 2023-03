Previsioni Meteo Lombardia: domani deboli piogge e rovesci

MeteoWeb

“Nella prima parte della giornata di lunedì deboli precipitazioni con maggior probabilità sui rilievi, mentre possibili locali deboli rovesci si attiveranno in pianura nel pomeriggio, per poi esaurirsi nella serata. Per i restanti giorni precipitazioni assenti o limitate ai rilievi di confine e ventilazione in intensificazione nei giorni centrali della settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, possibili schiarite nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: deboli tra notte e mattino sui settori alpini e prealpini, nel pomeriggio non esclusi deboli locali rovesci sui settori di pianura centro orientale, in esaurimento ovunque in serata. Neve oltre 1200 metri.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime in lieve calo. In pianura minime attorno a 4°C, massime a circa 12°C.

Zero termico: variabile tra 1300 e 1500 metri.

Venti: generalmente deboli ovunque, salvo temporanei rinforzi da sud su Appennino e settori orientali nel pomeriggio.