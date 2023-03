Previsioni Meteo Lombardia: variabilità e deboli irregolari piogge

MeteoWeb

“Per i prossimi giorni flusso prevalentemente occidentale in quota, intervallato da blande ondulazioni cicloniche che favoriranno condizioni a tratti variabili in Lombardia, con deboli irregolari piogge sui settori pedemontani e prealpini domani, possibili anche a parte della pianura occidentale, mentre per i restanti giorni non sono escluse deboli locali precipitazioni confinate con maggior probabilità ai rilievi alpini. Da giovedì temperature minime e massime in rialzo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani irregolarmente nuvoloso tra notte e mattino, dal pomeriggio annuvolamenti più consistenti fino a ovunque nuvoloso quindi in serata ampie schiarite in pianura.

Precipitazioni: dalla mattinata possibili deboli irregolari piogge sulla fascia alpina e prealpina, più probabili a ovest. Limite neve a 1100 metri.

Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. In pianura minime tra 2 e 5°C, massime tra 12 e 15°C

Zero termico: variabile tra 1400 e 1600 metri.

Venti: in rinforzo da sud nelle ore centrali della giornata sulla bassa pianura e Appennino e settori Retici.