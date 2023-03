Previsioni Meteo Lombardia: temperature sopra la norma del periodo

MeteoWeb

“Fino alla fine della settimana un flusso dai quadranti occidentali, a tratti più o meno instabile determina sulla regione giornate per lo più irregolarmente nuvolose, con possibili deboli precipitazioni, per lo più sui settori alpini, salvo nella giornata di venerdì quando potranno interessare in parte anche la Pianura. Da domani, giovedì, le temperature si porteranno di alcuni gradi sopra la norma del periodo. Per l’inizio della prossima settimana, seppur ad oggi l’affidabilità della previsione risulta ancora incerta, possibili rapida fase di instabilità diffusa su tutta la regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al primo mattino nuvolosità irregolare a tratti estesa, quindi ampie schiarite. In giornata prevalentemente velato, per nubi a media alta quota, a tratti localmente nuvoloso.

Precipitazioni: fino al mattino deboli a ridosso dei rilievi alpini, in giornata assenti o occasionali. Limite neve attorno 1500 metri.

Temperature: minime e massime in aumento. In Pianura minime tra 6 e 10°C, massime tra 17 e 21°C.

Zero termico: intorno a 2400 metri circa.

Venti: in pianura deboli occidentali, in serata tendenti a ruotare da est; in montagna dai quadranti occidentali, inizialmente forti, dal pomeriggio in attenuazione fino a deboli in serata.