Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per Pasqua e aprile

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 30 aprile, inclusa, dunque, anche la settimana di Pasqua.

3 – 9 Aprile 2023

Settimana di Pasqua all’insegna della variabilità. La presenza di correnti settentrionali sul Mediterraneo apporterà un generale calo delle temperature, che risulteranno quindi sotto la media del periodo, specie sulle aree interne del Centro. Tuttavia, sul finire della settimana i valori termici sembrano riportarsi su quelli primaverili, anche per il flusso che tenderà a divenire più occidentale. Le precipitazioni risulteranno oltre la norma del periodo sul versante adriatico del Meridione e sull’area ionica, marcatamente al di sotto del periodo al Nord e sull’Alto Tirreno.

10 – 16 Aprile 2023

La seconda settimana risulta interessata dallo scorrimento di una serie di impulsi perturbati dal Medio Atlantico verso il Mediterraneo, alternati a risalite del campo di pressione. Le precipitazioni non subiranno scostamenti rispetto al periodo di riferimento, salvo presentare lievi segnali superiori al Centro. Il campo termico tenderà a risalire su valori tipici per il periodo, mostrando valori leggermente superiori alla media climatologica sulle Isole Maggiori e sulle coste tirreniche.

17 – 23 Aprile 2023

Nella terza settimana sembra prevalere un flusso occidentale sul Mediterraneo. Le precipitazioni risulteranno in linea con il periodo o appena al di sopra sulle regioni centrali. Le temperature non sembrano discostarsi dai valori tipici per la stagione, mostrando un segnale superiore alla media solamente su Sardegna e Sicilia.

24 – 30 Aprile 2023

Nell’ultima settimana lo scenario più probabile mostra ancora flussi da ovest ma con possibilità di una risalita più marcata del campo di pressione. Infatti, le temperature avranno valori superiori al periodo su tutta Italia. Segnale debole e incerto invece per quanto riguarda i valori precipitativi.