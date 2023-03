Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: verso una settimana di Pasqua di freddo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 23 aprile, incluse nuove indicazioni sulla settimana di Pasqua.

27 Marzo – 2 Aprile 2023

Nella prima settimana, la circolazione mostra regimi prevalentemente nordoccidentali, più asciutti sulle aree tirreniche. In questo contesto le piogge saranno in linea con la media climatologica, salvo presentare valori inferiori su Liguria, Sardegna, Sicilia ed estreme aree ioniche. Dal punto di vista termico i valori risulteranno nelle medie previste, salvo qualche grado in meno atteso su Triveneto, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia salentina.

03 – 09 Aprile 2023

Nella settimana di Pasqua continua a essere presente un flusso nordoccidentale, ma si accentua la curvatura ciclonica al Meridione. In tale scenario, il trend delle precipitazioni si mostra superiore alla media sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle meridionali peninsulari, mentre saranno in linea con il periodo sul resto d’Italia. Le temperature, con buona probabilità, indicano un segnale inferiore alla media su tutto il Paese.

10 – 16 Aprile 2023

Nella terza settimana cambia la circolazione con regimi mediamente sudoccidentali che favoriranno un ritorno di masse d’aria più umide e calde. In tale contesto le piogge saranno in linea con le medie attese, salvo una lieve anomalia positiva possibile su Sardegna e Lazio; anche le temperature si manterranno nei range tipici, a parte un tenue rialzo sulla Sicilia occidentale.

17 – 23 Aprile 2023

Nell’ultima settimana, in un quadro dominato da una sensibile incertezza, il modello climatologico non mostra segnali particolari tanto per i valori precipitativi che per il campo termico.