Previsioni Meteo, l’Anticiclone non tiene: novità per la festa del papà

Archiviato il colpo di coda dell’inverno che nelle scorse ore ha colpito il Sud, l’Anticiclone prova a riconquistare l’Italia e per qualche ora ci riuscirà. Le condizioni meteo sono migliorate già oggi, con una splendida giornata di sole in tutto il Paese seppur decisamente fredda almeno nelle Adriatiche e al Sud. Venerdì e Sabato il tempo rimarrà soleggiato con temperature in forte aumento, su valori miti e tipicamente primaverili, ma l’alta pressione non durerà a lungo. Già Domenica 19 Marzo, nel giorno di San Giuseppe e della festa del papà, una nuova perturbazione colpirà l’Italia provocando un brusco peggioramento delle condizioni meteo.

Il maltempo colpirà in modo particolare la Toscana nel pomeriggio-sera di domenica, con forti temporali e intense grandinate su tutta la Regione. Piogge e temporali coinvolgeranno anche Emilia Romagna, Umbria, Marche, alto Lazio, Sardegna e nord/ovest, in modo particolare Piemonte e Liguria. Le condizioni meteo rimarranno particolarmente variabili anche nei giorni successivi, un po’ per tutta la prossima settimana, in pieno stile marzolino. Come possiamo osservare dalla mappa delle precipitazioni prevista dal modello americano GFS per i prossimi dieci giorni, fenomeni violenti colpiranno il Maghreb e in modo particolare Marocco, Algeria e Tunisia dov’è alto il rischio di piogge torrenziali con pesanti eventi alluvionali.

L’Italia sarà coinvolta in questo contesto instabile e perturbato con instabilità quotidiana diffusa a macchia di leopardo in tutto il Paese. Per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: