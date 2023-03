Previsioni Meteo, nuova ondata di freddo e maltempo verso Pasqua

MeteoWeb

C’è ancora freddo all’orizzonte meteorologico. Gli ultimi aggiornamenti delle previsioni meteo confermano la tendenza già illustrata nei giorni scorsi: dopo il colpo di coda invernale in corso, ne arriverà un altro. La nuova irruzione fredda giungerà sull’Italia nel primo weekend di Aprile e in modo particolare la Domenica delle Palme, che quest’anno sarà il 2 aprile. Intanto nei prossimi giorni avremo ancora freddo, pungente Martedì e più moderato Mercoledì specie al Sud e nelle Regioni Adriatiche; poi un brusco richiamo caldo che riporterà un clima molto mite tra Giovedì, Venerdì e Sabato, infine proprio Domenica la nuova sfuriata fredda e perturbata.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il nuovo colpo di coda invernale, per quanto più tardivo, sarà più duraturo e intenso nel maltempo che dovrebbe colpire in modo intenso e diffuso tutta l’Italia, con piogge torrenziali, forti temporali e nuove violente grandinate almeno per 3-4 giorni. Il maltempo anche in questo caso sarà più concentrato nelle Regioni adriatiche e al Sud, almeno in base agli ultimi aggiornamenti che hanno bisogno di ulteriori conferme vista la distanza temporale dal nuovo evento meteorologico.

Ovviamente è ancora impossibile sapere come evolverà la situazione Meteo per Pasqua e Pasquetta: ci stiamo avvicinando ma mancano ancora 13-14 giorni, in un periodo di spiccata variabilità e grande incertezza. Come ogni anno, anche in questo 2023 potremo sciogliere la prognosi soltanto qualche giorno prima.