Previsioni Meteo Piemonte: nel weekend nubi e deboli piogge sparse

MeteoWeb

“L’espansione di un promontorio anticiclonico dal Maghreb all’Italia assicura tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul Piemonte, con un temporaneo forte aumento dello zero termico oltre i 3000-3200 m tra oggi pomeriggio e domani. A partire da domani sera il lento avvicinamento di una saccatura atlantica sull’Europa occidentale porterà un aumento della nuvolosità per il week-end, con deboli brevi precipitazioni sparse nella giornata di domenica. Dopo il freddo notturno, con le minime localmente vicine agli zero gradi, di oggi e domani, il flusso meridionale più mite e umido del fine settimana favorirà anche un aumento delle temperature minime“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo soleggiato o velato da strati alti in transito, con addensamenti a ridosso delle zone pedemontane alpine occidentali. Precipitazioni assenti. Zero termico stazionario sui 3300 m nella prima parte della giornata, in brusco calo dalla serata a partire dalle Alpi fino a 2000-2200 m a nord e 2700 m a sudest. Temperature stazionarie. Venti sudoccidentali sulle Alpi, deboli al mattino in moderata intensificazione al pomeriggio; deboli nord-orientali altrove.