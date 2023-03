Previsioni Meteo Piemonte: torna la stabilità

MeteoWeb

Da stasera una debole espansione dell’anticiclone delle Azzorre favorirà l’allontanamento di una zona di bassa pressione verso i Balcani ed un ritorno a condizioni stabili e ben soleggiate su tutto il Piemonte: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani irregolarmente nuvoloso al primo mattino con successive ampie schiarite a partire dai settori a nord del Po, fino a condizioni di cielo soleggiato già in tarda mattinata; nel pomeriggio velature in transito e locali addensamenti a ridosso delle Alpi Lepontine. Nelle ore più fredde locali foschie sulle pianure. Precipitazioni assenti. Zero termico in progressivo aumento fino ai 2500 m. Temperature

minime in diminuzione, massime in aumento. Venti in montagna deboli dai quadranti settentrionali, calmi o deboli variabili in pianura.