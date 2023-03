Previsioni Meteo Piemonte: temperature massime in aumento da domani

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria è attualmente posizionata sul Mediterraneo occidentale e richiama ancora fino a domani flussi orientali a tutte le quote, con nubi ancora consistenti sul basso Piemonte. Da domani una debole risalita dei valori di pressione riporterà condizioni di tempo più soleggiato, soprattutto nel fine settimana, associato ad un aumento delle temperature massime e della quota dello zero termico“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo poco nuvoloso o velato sul settore alpino nordoccidentale, parzialmente nuvoloso su rilievi meridionali e pianure, con nubi in attenuazione nel pomeriggio. Formazione di foschie o locali banchi di nebbia sulle pianure nelle prime ore del mattino. Precipitazioni assenti. Zero termico in aumento sui 1600-1700 metri. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti da nordest a tutte le quote, generalmente deboli con locali rinforzi sul settore appenninico.