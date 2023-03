Previsioni Meteo Piemonte: pioggia e vento forte nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Dopo il cielo soleggiato di oggi pomeriggio, il graduale avvicinamento di una saccatura atlantica alle Alpi porterà un progressivo aumento della nuvolosità da ovest per la giornata di domani, associata a deboli precipitazioni in montagna, con la possibilità di qualche veloce goccia di pioggia anche sulle pianure orientali domani sera. Sabato correnti occidentali, intense in quota, riporteranno ampie schiarite, insieme a moderati rinforzi di venti di foehn dalle vallate alpine alle pianure adiacenti. Domenica la discesa di una nuova saccatura dal nord della Francia determinerà un nuovo aumento della nuvolosità con rovesci sparsi sul Piemonte, e successivamente sarà causa di una nuova forte intensificazione dei venti per la giornata di lunedì“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani generalmente nuvoloso, con nubi più consistenti sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali, e sull’Appennino, meno compatte invece sul Cuneese. Schiarite dalla tarda serata a partire dalle zone pedemontane occidentali. Precipitazioni dal mattino deboli sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali, con locali piovaschi sull’Appennino; moderata intensificazione al pomeriggio, con possibile temporanea estensione alla pianure settentrionali in serata. Quota neve in calo dai 2000-2200 m del mattino ai 1800 m della sera. Zero termico in graduale calo da nord dal pomeriggio fino a 2400 m a nord e 2700 m a sud in serata, con valori intorno ai 2000 m sull’arco alpino. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti moderati da ovest sulle Alpi, in intensificazione a forti sui settori occidentali; moderati localmente forti da sud sull’Appennino; moderati da sud sulle pianure orientali, deboli da nord sulle occidentali. Foehn dalla serata nelle valli occidentali.