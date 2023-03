Previsioni Meteo Piemonte: giovedì probabile nuovo peggioramento

MeteoWeb

“Il transito di una perturbazione atlantica sulle Alpi ha attivato, da stamane, intense correnti di foehn sulle Alpi che continueranno ad interessare diffusamente la nostra regione anche nel pomeriggio/sera. Da domani assisteremo all’espansione di un promontorio di alta pressione sulle regioni del Mediterraneo occidentale. L’alta pressione favorirà giornate soleggiate con una marcata escursione termica tra il giorno e la notte. Giovedì l’anticiclone cederà a nord sotto la spinta di una debole onda di bassa pressione in transito sulle Alpi e che sarà causa di un modesto peggioramento del tempo sul Piemonte“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso con passaggio di velature. Precipitazioni assenti. Zero termico in forte aumento dalla seconda parte della giornata fino a 2000 m a nord e 2500 m a sud. Temperature in diminuzione. Venti deboli o localmente moderati da nordovest sulle Alpi, deboli altrove, inizialmente da nord, in rotazione da sud nel corso della giornata. Locali e residue condizioni di foehn al mattino nelle valli alpine settentrionali.