Previsioni Meteo Piemonte: venerdì condizioni di foehn e piogge sulla fascia alpina

“Oggi pomeriggio e domani, flussi da ovest in quota garantiranno giornate stabili ma con nuvolosità irregolare, più compatta sui rilievi e ventilazione intensa in quota. Venerdì i flussi tenderanno a ruotare da nordovest per l’avvicinamento di una zona di bassa pressione, con la formazione di un gradiente barico sulle Alpi e il conseguente instaurarsi di condizioni di foehn che raggiungeranno anche le zone pianeggianti, con precipitazioni sulla fascia alpina settentrionale e occidentale. Le condizioni di foehn proseguiranno anche nella giornata successiva“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo generalmente nuvoloso con qualche schiarita al mattino sulle zone sudoccidentali e addensamenti più compatti sui rilievi. Precipitazioni nel pomeriggio deboli nevicate a ridosso dei rilievi alpini nordoccidentali e settentrionali di confine. Zero termico in calo a nord fino a 2700-2800 m, stazionario sui 3100 m a sud. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti da ovest sulle Alpi, al mattino moderati in generale intensificazione dalle ore centrali, in particolare sui settori occidentali. Da sud sulla parte orientale della regione, moderati sull’Appennino e zone collinari adiacenti, deboli in pianura. Deboli variabili sulle restanti zone pianeggianti.