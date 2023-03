Previsioni Meteo Piemonte: lunedì discesa di aria fredda da Nord

MeteoWeb

“Una debole risalita dei valori di pressione garantisce condizioni di tempo soleggiato nel fine settimana, associato ad un aumento delle temperature massime e della quota dello zero termico. Lunedì, la discesa di aria più fredda da nord causerà qualche annuvolamento più esteso e una live flessione della quota dello zero termico, in particolare sulle Alpi settentrionali“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti al primo mattino sulle zone pedemontane e sul basso Piemonte. Foschie dense sulle pianure orientali nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Zero termico in aumento fino a 2000 m. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli a tutte le quote, da nordest in montagna e prevalentemente da ovest in pianura.