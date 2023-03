Previsioni Meteo Piemonte: foehn dalle vallate alpine alle pianure

MeteoWeb

“Intense correnti umide occidentali in quota e meridionali nei bassi strati determinano annuvolamenti irregolari sulla nostra regione fino a metà giornata di domani, in un contesto prevalentemente asciutto oggi e domani caratterizzato da precipitazioni sparse nelle vallate alpine, localmente moderate sulle creste nordoccidentali, e con interessamento anche del settore appenninico di confine e delle pianure dell’alto Piemonte. Nel corso del pomeriggio di domani si attiveranno nuovamente condizioni di foehn nelle vallate alpine del Torinese e del Cuneese, in progressiva estensione verso le pianure, foehn che persisterà per gran parte della giornata di sabato, meno intenso e limitato sostanzialmente alle vallate settentrionali domenica, quando la ventilazione ruoterà progressivamente da nord-nordest determinando al pomeriggio locali addensamenti sul settore occidentale e meridionale“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani per lo più nuvoloso al mattino con schiarite dalla tarda mattinata a partire dagli sbocchi vallivi occidentali; addensamenti al pomeriggio all’interno delle valli occidentali e settentrionali, tra Verbano, Biellese e settore orientale. Precipitazioni deboli sparse nelle valli alpine occidentali e settentrionali, in sconfinamento alle pianure dell’alto Piemonte, localmente moderate sulle zone di alta valle nordoccidentali. Quota neve in calo dai 1700-1900 metri ai 1400-1500 m in serata. Isolati piovaschi fino al primo pomeriggio sul settore appenninico. Zero termico in calo fino ai 2000-2200 metri, 1600-1800 metri sui settori alpini. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti forti da ovest sulle Alpi, in rotazione da nordovest al pomeriggio. Altrove al mattino da sud, moderati sull’Appennino e fino a quote collinari, deboli in pianura, in successiva rotazione da ovest con estese condizioni di foehn nelle valli alpine, in estensione alle pianure occidentali.