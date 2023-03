Previsioni Meteo Piemonte: condizioni di foehn fino a domani

MeteoWeb

“Il transito di un’ondulazione depressionaria sul nord Italia, associato a una decisa irruzione di aria fredda, convoglierà nel pomeriggio odierno sul Piemonte intense correnti nordoccidentali sui rilievi, che attiveranno condizioni di foehn nelle vallate alpine del Torinese e del Cuneese, in parziale estensione alle pianure, e determineranno rovesci, di intensità debole o moderata, in possibile transito sulle pianure settentrionali. Le condizioni di foehn perdureranno per gran parte della giornata di domani, con rinforzi dapprima nelle vallate alpine occidentali e in seguito in quelle settentrionali a causa della rotazione dei venti in quota da nordest, che manterranno tempo prevalentemente stabile e soleggiato per le giornate di domenica e lunedì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani in gran parte soleggiato con addensamenti irregolari sulle zone di media e alta valle nordoccidentali e settentrionali, limitati alle creste di confine al pomeriggio. Precipitazioni deboli sparse sui rilievi alpini; quota neve sui 1400-1500 m. Zero termico in lieve calo sui 2000 m, con valori intorno ai 1700-1900 m sull’arco alpino occidentale e settentrionale. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti da nordovest a tutte le quote, forti in montagna al mattino, in parziale attenuazione al pomeriggio, e deboli o moderati altrove, con estese condizioni di foehn.