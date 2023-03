Previsioni Meteo Piemonte: alternanza di nubi e schiarite sulle pianure

MeteoWeb

“Una profonda saccatura centrata sulle Penisola Scandinava staziona sull’Europa centrale; lungo il suo bordo meridionale scorrono deboli onde perturbate che causano alternanza di nubi e schiarite sulle nostre pianure. Da domani la saccatura tende ad estendersi verso ovest portando i flussi in quota sul Piemonte a disporsi zonalmente da ovest e a intensificarsi. Con l’aumento della ventilazione inizieranno a verificarsi precipitazioni sulle creste di confine. I fenomeni saranno principalmente deboli salvo una breve intensificazione mercoledì pomeriggio, con possibili valori localmente moderati. La quota neve è prevista in aumento dai 1200-1300 m di domani ai 2000 m di mercoledì sera. Giovedì mattina la ventilazione potrebbe estendersi alle valli occidentali con venti di caduta in attenuazione già dal pomeriggio“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sulle pianure cielo inizialmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sul Piemonte orientale. Irregolarmente nuvoloso al pomeriggio. Sulle Alpi cielo sereno o velato al mattino, con copertura in intensificazione sui settori di confine dal pomeriggio. Possibili foschie al mattino sulle pianure. Precipitazioni deboli fenomeni sporadici sul Piemonte orientale la mattina. Dal pomeriggio deboli precipitazioni sulle creste di confine, nevosi oltre i 1200 metri. Zero termico in aumento sui 1500 m a nord e fino ai 2000-2200 metri a sud. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti inizialmente deboli, in generale intensificazione dal pomeriggio con valori moderati e rinforzi forti in montagna e a quote collinari sul Piemonte orientale; occidentali sull’arco alpino al mattino in rotazione da nordovest in serata, dai quadranti meridionali sul Piemonte orientale; deboli variabili altrove.