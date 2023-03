Previsioni Meteo Piemonte: foehn fino alle pianure

MeteoWeb

“L’Europa centrale è caratterizzata da un flusso di correnti zonali all’interno delle quali si muovono deboli onde di bassa pressione in transito sulle Alpi. Ciò favorisce condizioni di foehn all’interno della valli alpine con associato vento in quota e precipitazioni nevose al confine con Francia e Svizzera. Da domani sera assisteremo all’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sulle zone atlantiche del continente che si contrapporrà ad una perturbazione sulla zona orientale europea. Tale situazione determinerà un forte gradiente di pressione sulle Alpi che sarà causa di una intensificazione marcata del vento con condizioni di foehn estese alle pianure piemontesi e precipitazioni sulle zone alpine di confine in avanzata verso gli sbocchi vallivi per trasporto da vento“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani irregolarmente nuvoloso nelle ore prima dell’alba. Successive ed ampie schiarite con condizioni soleggiate già in mattinata. Precipitazioni residue fino alle ore prima dell’alba sulle creste di confine tra Alpi Marittime occidentali e Lepontine. Quota neve sui 1700-1800 metri. Zero termico in aumento a nord fino ai 2200-2400 m, in calo a sud sui 2500 metri. Temperature in aumento. Venti occidentali sulle Alpi, inizialmente forti con foehn esteso alle vallate tra Alpi Marittime occidentali e Graie, in attenuazione da metà giornata. Ventilazione debole o localmente moderata prevalentemente da ovest-sudovest altrove.