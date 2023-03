Previsioni Meteo, scenari estremi: arriva un ciclone polare, poi un violentissimo Medicane

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo ore di forte maltempo con pesanti conseguenze sul territorio soprattutto a causa dei venti impetuosi che stanno soffiando molto intensi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio-sera di venerdì, le raffiche più forti hanno raggiunto 115km/h a Olbia, 95km/h a Torino, 88km/h a Chieti, 87km/h a Salerno, 81km/h a Napoli. Il vento sta provocando gravi danni, oltre a mantenere le temperature su valori davvero folli per questo periodo dell’anno, tipici di fine primavera. In piena notte, infatti, abbiamo +17°C a Palermo, +16°C a Verona, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Lecce e Rimini, +15°C a Torino, Genova, Parma, Cagliari e Ancona, +14°C a Verona, Pisa, Ferrara e Pescara, +13°C a Roma, Milano, Napoli e Venezia.

Nel weekend continuerà il maltempo con forti nevicate sulle Alpi occidentali, specie in Francia e Svizzera ma anche in Valle d’Aosta, caldo anomalo e vento impetuoso persistente in tutto il Paese, ma anche piogge e temporali in Calabria e Sicilia. E poi? Cosa succederà la prossima settimana? Le previsioni meteo sono pazzesche: gli ultimi aggiornamenti dei modelli mettono i brividi per uno scenario estremo che lascia immaginare un’evoluzione molto grave in termini di fenomeni meteo nel prosieguo di questo mese di marzo.

Previsioni Meteo, i dettagli per la prossima settimana: così tornerà l’inverno

La prossima settimana, infatti, inizierà con una risalita d’aria calda prefrontale rispetto ad una nuova tempesta proveniente dal nord Europa. Lunedì avremo sole e caldo anomalo in tutt’Italia, caldo che persisterà anche martedì al Centro/Sud. Al Nord, invece, proprio martedì tornerà a ruggire l’inverno con temperature in picchiata, forti piogge, temporali, intense grandinate e neve copiosa fino a quote collinari. Mercoledì 15 si formerà un vero e proprio ciclone polare sull’Italia, il fronte freddo arriverà al Centro/Sud provocando fenomeni temporaleschi molto violenti e un brusco crollo delle temperature su valori tipicamente invernali.

Gli sbalzi termici saranno molto estremi, in pieno stile marzolino: ecco perché il caldo primaverile di queste ore è soltanto aleatorio e lascerà presto spazio a uno scenario nuovamente invernale, con freddo intenso e neve a bassa quota.

Previsioni Meteo: all’orizzonte un violentissimo Medicane al Sud Italia

Successivamente, gli ultimi aggiornamenti dei modelli prospettano un violentissimo Medicane attraversare il Sud Italia tra Domenica 19 e Lunedì 20 Marzo. Ovviamente per questa tendenza saranno necessarie ulteriori conferme, mancando oltre una settimana. Ma la situazione prospettata dalle ultime carte di tutti i centri di calcolo è talmente tanto estrema che è già meritevole di particolari attenzioni nelle previsioni meteo, in quanto qualora si concretizzasse sarebbe elevato il rischio di pesanti alluvioni soprattutto in Calabria e Sicilia, le Regioni più esposte alla traiettoria di questo Uragano Mediterraneo comunque ancora da confermare. Il trend resta in ogni caso orientato a una sempre più grave siccità al Nord, mentre per il Sud arriveranno piogge in abbondanza, sulla falsariga di una tendenza ormai persistente da anni.

