Previsioni Meteo: adesso una settimana di transizione, poi scenari invernali per metà Marzo

Il Ciclone Mediterraneo Juliette, il 4° Medicane di quest’incredibile inverno sull’Italia, è ormai archiviato: le ultime piogge residue stanno interessando il Sud ma già nella notte torneranno le schiarite mentre gli ultimi fenomeni di maltempo si allontaneranno verso il largo sul mar Jonio. Dopo questa tempesta, l’Italia vivrà una settimana di transizione meteorologica.

Da Lunedì 6 a Domenica 12 Marzo avremo una concomitanza di fattori barici a determinare le condizioni meteo del nostro Paese. L’Anticiclone delle Azzorre spingerà verso il Mediterraneo centrale, determinando un graduale e costante aumento delle temperature in tutt’Italia fino a valori tipicamente primaverili da metà settimana in poi. Ma proprio l’avvezione calda contribuirà alla formazione di nubi cariche di umidità per lo scorrimento sul mare delle masse d’aria più miti provenienti dal Maghreb: sarà quindi una settimana di spiccata variabilità, in cui si alterneranno schiarite a tratti ampie e accompagnate da un clima molto mite, ad annuvolamenti veloci e compatti con scrosci d’acqua localmente intensi. Un clima tipicamente marzolino, molto instabile e ballerino. Le Regioni più esposte al maltempo saranno quelle tirreniche, dalla Liguria alla Sicilia.

La situazione potrebbe cambiare nuovamente la settimana successiva: a medio termine, in queste ore tutti i modelli prospettano nuovi scenari invernali con una possibile intensa irruzione di freddo e neve proprio mercoledì 15 marzo, tra dieci giorni esatti. Una prospettiva ancora troppo lontana per poterla considerare una tendenza: si tratta di un’ipotesi che dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti. E’ però molto probabile che l’inverno non sia ancora finito.