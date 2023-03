MeteoWeb

Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in lento e graduale rialzo verso valori tipicamente primaverili: con queste situazioni meteo l’Italia vive il weekend di metà marzo. Oggi le temperature hanno raggiunto +19°C a Catania e Bolzano, +18°C a Firenze, Perugia, Foggia e Trapani, +17°C a Roma, Milano, Palermo, Bologna, Brescia, Cagliari, Grosseto, Latina, Caserta, Matera e Campobasso. Nei prossimi giorni le condizioni meteo rimarranno prevalentemente stabili, senza precipitazioni, ma con nuvolosità diffusa in tutto il Paese e temperature in lieve ulteriore aumento.

L’Italia vivrà una settimana di transizione tra lunedì 20 e domenica 26 marzo: la situazione sarà molto monotona, stazionaria, con temperature poco superiori rispetto alle medie del periodo, ampie schiarite ma anche annuvolamenti sparsi, pochissime precipitazioni degne di nota se non qualche debole piovasco sparso a macchia di leopardo e di breve durata tra gli annuvolamenti che si alterneranno alle schiarite. A medio/lungo termine, però, la situazione cambierà nuovamente. Tutti i modelli prospettano infatti una nuova svolta meteo per la fine del mese di marzo, da lunedì 27 – martedì 28 marzo in poi, con il ritorno del maltempo che si potrebbe rivelare particolarmente intenso, e non solo ma anche il freddo invernale con un ulteriore colpo di coda della stagione invernale che dovrebbe determinare abbondanti nevicate fino a quote medio/basse.

Ovviamente è ancora troppo presto per definire i dettagli di questa tendenza, le zone più colpite dal maltempo, l’intensità del freddo e la quota neve. Ma la tendenza è comunque tracciata e delinea in modo abbastanza chiaro la situazione dei prossimi dieci giorni nel nostro Paese, con una lunga fase transitoria a cui seguirà un nuovo brusco peggioramento con tanto di recrudescenza invernale.

Confermiamo invece che è ancora prematuro sbilanciarsi sul tempo di Pasqua e Pasquetta, a cui mancano tre settimane. Troppo tempo per poter anche soltanto intuire quale sarà la tendenza per le attese festività pasquali ma su MeteoWeb ne parleremo in modo molto approfondito con l’avvicinarci al prossimo mese di Aprile.