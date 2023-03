MeteoWeb

Torna il maltempo sull’Italia nel giorno della festa del Papà e di San Giuseppe: i cieli si sono annuvolati sin dalle prime ore del mattino al Nord/Ovest e in modo particolare in Liguria e Toscana. Proprio tra Liguria e Toscana ha iniziato a piovere, al momento lievemente, sulla Riviera di Levante, a Pisa e Pistoia. Il maltempo, però, si intensificherà nelle prossime ore, già in serata nell’alta Toscana ma poi in modo particolare domani, Lunedì 20 Marzo, estendendosi dapprima a tutta la Toscana e poi anche al resto del Centro Italia.

Quella di domani sarà una giornata di forte maltempo per il Centro. Il fronte temporalesco colpirà al mattino Toscana, Romagna, Umbria e Marche, provocando forti piogge e temporali e locali nubifragi. Nel pomeriggio-sera i fenomeni di maltempo si estenderanno anche a Lazio, Abruzzo e Molise, con forti temporali proprio sul Lazio, che sarà la Regione più colpita.

Le temperature diminuiranno sensibilmente, ma la quota neve rimarrà elevata, sempre superiore ai 1.900 metri di altitudine. Per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: