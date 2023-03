Previsioni Meteo Toscana: oggi neve e piogge sparse

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse. Quota neve intorno a 500-800 metri in Appennino (quote più basse in Alto Mugello, Alta Lunigiana e in Alta Valtiberina) e 800-1000 metri sull’Amiata. Migliora dal tardo pomeriggio/sera.

Venti: moderati o localmente forti da nord-est, in attenuazione.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in lieve calo.

Domani parzialmente nuvoloso con schiarite localmente ampie al centro sud e addensamenti anche consistenti sui versanti orientali dell’Appennino.

Venti: moderati da nord-est con locali rinforzi.

Mari: poco mossi, mossi al largo.

Temperature: minime stazionarie o in locale diminuzione, massime in sensibile aumento.

Venerdì 3 poco nuvoloso con addensamenti sull’Appennino orientale e sul sud della regione dove nel pomeriggio non sono escluse deboli e locali piogge.

Venti: deboli-moderati di Grecale.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: minime in aumento, massime quasi stazionarie o in lieve aumento.

Sabato 4 sereno o poco nuvoloso salvo modesti addensamenti mattutini sulle zone sud orientali.

Venti: deboli da nord, in rotazione ai quadranti occidentali in serata.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo con locali e modeste gelate nei fondovalle dell’interno, massime stazionarie o in aumento in montagna.