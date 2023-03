Previsioni Meteo Toscana: venti forti sui rilievi e sull’Arcipelago

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi in mattinata molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio. Tendenza a rapido miglioramento dalla tarda mattinata/primo pomeriggio a partire dalla costa con residui addensamenti e precipitazioni isolate nelle zone interne centro-meridionali. Velature in serata.

Venti: moderati da ovest, sud-ovest. Fino a forti sui rilievi, sull’Arcipelago e sulla costa centrale.

Mari: molto mossi o agitati a nord dell’Elba.

Temperature: minime stazionarie e massime in lieve calo al centro-sud.

Domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso per addensamenti più compatti sulle zone centro-meridionali. Graduale rasserenamento dal pomeriggio.

Venti: deboli-moderati da ovest, sud-ovest. Fino a localmente forti sull’Arcipelago a nord dell’Elba e sulla costa livornese.

Mari: molto mossi o agitati a nord dell’Elba.

Temperature: minime in lieve calo, massime in contenuto aumento.

Domenica 12 sereno o poco nuvoloso con modesti annuvolamenti nel pomeriggio. Velature in serata.

Venti: deboli da est/nord-est.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve diminuzione più marcata per quanto riguarda le minime.

Lunedì 13 velato con aumento delle nubi dal pomeriggio e piogge a ridosso dei rilievi di nord-ovest in serata.

Venti: deboli-moderati da sud, sud-ovest.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.

Martedì 14 variabile con piogge sparse.

Venti: deboli o moderati in rotazione da Libeccio a Maestrale.

Mari: mossi.

Temperature: in calo le massime.