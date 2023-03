Previsioni Meteo Toscana: nubi in aumento, torna la pioggia

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per velature nella prima parte della giornata, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio sul nord della regione, in particolare sulle province di Massa-Carrara e Lucca dove non si escludono isolate e deboli piogge in serata.

Venti: moderati di Scirocco con rinforzi in Arcipelago, costa, crinali appenninici e versanti emiliano-romagnoli.

Mari: tendenti a divenire mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo sulla costa (valori sopra media).

Domani variabile con piogge sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale.

Venti: moderati in rotazione da Libeccio a Maestrale. Raffiche forti sulla costa centro-settentrionale.

Mari: mossi.

Temperature: in calo le massime.

Mercoledì 15 variabile con residui rovesci sparsi nottetempo e primo ore del mattino.

Venti: deboli settentrionali con occasionali raffiche da NE nell’interno, da NO lungo la costa.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in calo le minime, in aumento le massime.

Giovedì 16 soleggiato salvo transito di velature.

Venti: deboli meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.