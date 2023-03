Previsioni Meteo Toscana: rovesci e temporali in arrivo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse, più frequenti ed intense nella seconda parte della giornata in particolare sulle zone settentrionali. Dalla sera le precipitazioni potranno localmente assumere carattere di rovescio o temporale.

Venti: deboli meridionali, con rinforzi di Scirocco sull’Arcipelago e sulla costa.

Mari: mossi. Poco mossi sotto costa in particolare sul litorale settentrionale.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione (punte di 16 gradi).

Domani instabile con rovesci e temporali in trasferimento dalle zone di nord ovest (durante la notte) verso le zone meridionali. Nella seconda parte della giornata fenomeni sempre meno frequenti e più isolati, fino a cessazione.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in contenuto aumento in particolare sul nord ovest.

Martedì 21 poco nuvoloso con velature e localo addensamenti pomeridiani.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo. Massime in aumento con punte di 18-20 gradi in pianura.

Mercoledì 22 prevalenza di bel tempo con nubi in aumento nella seconda parte della giornata in particolare sul nord ovest.

Venti: deboli variabili in rinforzo da sud ovest in serata su Arcipelago e Appennino.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.