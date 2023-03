Previsioni Meteo Toscana: piogge e rovesci, temperature in aumento

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti in Appennino e in Maremma e schiarite mattutine sulle zone settentrionali e di nord ovest. Nel pomeriggio e in serata nubi in generale aumento associata possibili precipitazioni, anche a carattere di rovescio, in particolare sull’Arcipelago meridionale, sul Grossetano e sull’Appennino fiorentino (quota neve oltre 800-1000 metri).

Venti: moderati da nord-est con locali raffiche.

Mari: poco mossi, mossi al largo.

Temperature: massime in sensibile aumento.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso, fino a coperto sull’Appennino orientale e al sud della regione; possibili precipitazioni sulle province di Siena, Grosseto, Livorno e Pisa (neve sul monte Amiata oltre 1200 metri). Schiarite solo dopo il tramonto.

Venti: deboli-moderati di Grecale.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: in aumento, in particolare sulle zone centro settentrionali.

Sabato 4 sereno o poco nuvoloso salvo modesti addensamenti mattutini sulle zone sud orientali. Addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti: deboli o moderati da nord est, in rotazione da ovest nord ovest nella seconda parte della giornata.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo con locali e modeste gelate nei fondovalle dell’interno, massime in lieve aumento.

Domenica 5 sereno o poco nuvoloso con nubi in aumento nel pomeriggio e possibili piogge sulle zone di nord ovest.

Venti: deboli variabili, in rinforzo da ovest nel pomeriggio, in particolare lungo la costa settentrionale.

Mari: poco mossi con moto ondoso in rapido aumento a nord dell’Elba fino a mari molto mossi.

Temperature: minime in calo e massime quasi stazionarie.