Previsioni Meteo Toscana: oggi possibili rovesci e locali temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi inizialmente ancora precipitazioni sulle zone orientali e meridionali, ma in attenuazione. Nella seconda parte della giornata sviluppo di nuvolosità sulle zone occidentali con possibilità di rovesci e locali temporali. Dal tardo pomeriggio sera cessazione dei fenomeni e cielo poco nuvoloso.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: poco mossi, localmente mossi i settori meridionali.

Temperature: massime in contenuto aumento in particolare sul nord ovest.

Domani sereno o poco nuvoloso. Fino alla mattina residui addensamenti sulla dorsale appenninica, sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino, locali banchi di nebbia nelle pianure interne. Dal pomeriggio velature in arrivo da ovest e locali addensamenti pomeridiani nell’interno.

Venti: deboli variabili con prevalente componente nord occidentale su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi, localmente mossi a sud dell’Elba.

Temperature: minime in calo. Massime in aumento con punte di 18-20 gradi in pianura.

Mercoledì 22 poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso in mattinata per nubi in prevalenza medio-alte e locali banchi di nebbia nelle pianure interne. Sereno o poco nuvoloso nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli sulle zone interne in temporaneo rinforzo da ovest nel pomeriggio sul nord della regione. Localmente moderati di Libeccio in Arcipelago.

Mari: in prevalenza poco mossi. Mossi al largo a nord di Capraia.

Temperature: minime in aumento, massime quasi stazionarie o in lieve diminuzione.

Giovedì 23 molto nuvoloso sui rilievi di nord-ovest con possibili pioviggini intermittenti. Parzialmente nuvoloso sulle zone settentrionali. Velato al sud.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi a nord di Capraia. Poco mossi altrove.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve diminuzione sui rilievi settentrionali.