Previsioni Meteo Toscana: piogge sparse e temperature in aumento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso sulle province settentrionali con possibilità di piogge sparse e deboli nevicate in Appennino oltre i 1300-1400 metri di quota. Variabile sul resto della regione con possibilità di locali rovesci nel pomeriggio nelle zone interne.

Venti: fino a moderati-forti sud occidentali sulla costa centro-settentrionale, in Appennino e sottovento ad esso.

Mari: molto mossi o localmente agitati al largo a nord dell’Elba, mossi altrove.

Temperature: minime in aumento, massime in ulteriore lieve calo.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso sulle province settentrionali con possibilità di locali piogge sul nord ovest e deboli nevicate sull’Appennino Tosco-Emiliano oltre i 1400-1500 metri di quota. Nuvolosità variabile altrove.

Venti: moderati sud occidentali, fino a forti sulla costa centro settentrionale, in Appennino e sottovento ad esso.

Mari: fino ad agitati a nord dell’Elba, mossi altrove.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento sulle province meridionali.

Mercoledì 8 nuvoloso o molto nuvoloso sulle province settentrionali con possibilità di piogge, variabile sul resto della regione.

Venti: moderati-forti sud occidentali.

Mari: molto mossi o agitati a nord dell’Elba, mossi altrove.

Temperature: in aumento.

Giovedì 9 variabile in mattinata, velato nel pomeriggio.

Venti: moderati-forti sud occidentali.

Mari: molto mossi.

Temperature: in ulteriore aumento, massime fino a 17-18 °C in pianure.