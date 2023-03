Previsioni Meteo Toscana: oggi temperature in aumento

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso con addensamenti consistenti sulle zone settentrionali, dove saranno possibili residue piogge fino alla tarda mattina. Cielo velato nelle ore centrali della giornata, ma nuovo aumento della nuvolosità dalla seconda parte del pomeriggio. Possibilità di locali piogge in serata sul grossetano.

Venti: deboli-moderati da sud, sud-ovest. Forti sui rilievi e sui versanti emiliano-romagnoli.

Mari: mossi o molto mossi a nord dell’Elba.

Temperature: in aumento.

Domani molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, nella prima parte della giornata. Tendenza a rapido miglioramento nel pomeriggio a partire da ovest.

Venti: moderati di Libeccio. Fino a forti sui rilievi, sull’Arcipelago e sulla costa centrale.

Mari: molto mossi o agitati a nord dell’Elba.

Temperature: minime stazionarie e massime in lieve calo al centro-sud.

Sabato 11 parzialmente nuvoloso o temporaneamente nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte.

Venti: moderati sud-occidentali. Fino a localmente forti sui rilievi, sull’Arcipelago e sulla costa.

Mari: molto mossi o agitati.

Temperature: minime in lieve calo, massime in contenuto aumento.

Domenica 12 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli-moderati settentrionali.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve diminuzione.