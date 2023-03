Previsioni Meteo Trentino: attesi venti forti in montagna

MeteoWeb

Tempo tipicamente primaverile oggi in Trentino con spiccata variabilità e possibilità di qualche locale rovescio. Dal pomeriggio, specie nelle zone esposte alle quote più alte, i venti tenderanno ad intensificare da nordovest e risulteranno forti o molto forti con raffiche localmente oltre 80 km/h nella prossima notte: lo comunica MeteoTrentino, così come riportato dalla Provincia Autonoma di Trento. Nelle valli più basse, soprattutto nella mattina di sabato, sono probabili raffiche di foehn localmente fino a 40 – 60 km/h. I venti tenderanno ad attenuare già nel corso della mattinata in montagna e dalle ore centrali anche in valle.

