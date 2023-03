Previsioni Meteo Trentino: torna il maltempo nel fine settimana

MeteoWeb

“Oggi, giovedì, in buona parte soleggiato, anche se nubi alte e velature copriranno in parte il cielo. Venerdì perlopiù nuvoloso con possibilità di alcune deboli precipitazioni sparse nel tardo pomeriggio e in serata. Sabato annuvolamenti e alcune precipitazioni sparse a carattere di rovescio o isolato temporale saranno più probabili al mattino con schiarite anche ampie nel corso della giornata. Domenica inizialmente soleggiata ma con probabili annuvolamenti nel corso della giornata per il transito di un fronte, a cui saranno associate alcune deboli precipitazioni sparse. Lunedì e martedì più soleggiato ma ventoso e con temperature in sensibile calo“: è quanto riporta il bollettino di MeteoTrentino.

Domani perlopiù nuvoloso con possibilità di alcune deboli precipitazioni sparse nel tardo pomeriggio e in serata, specie sui settori settentrionali della provincia. Temperature in calo. Venti fino a forti sud-occidentali in quota e deboli variabili in valle.

