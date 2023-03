Previsioni Meteo Trentino: peggioramento da lunedì

MeteoWeb

“Il vortice depressionario centrato sul Tirreno fa confluire sulle Alpi correnti orientali moderatamente umide; sabato queste ruoteranno gradualmente da nordovest divenendo via via più secche e stabili, poi domenica più da ovest. Lunedì flussi da nordovest che porteranno un peggioramento con alcune deboli precipitazioni e nei giorni successivi un rinforzo della ventilazione“: lo riporta il consueto bollettino con le previsioni meteo di MeteoTrentino.

Oggi alternanza sole nubi; a tratti la nuvolosità potrà essere un po’ più consistente e dar luogo a deboli e isolati rovesci in montagna. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Venti da deboli a localmente moderati dai quadranti orientali tendenti a ruotare da nord.

Domani molto soleggiato e stabile. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento. Venti deboli variabili o brezza in valle; deboli o moderati dai quadranti settentrionali in quota.

