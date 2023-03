Previsioni Meteo Trentino: domani nubi e piogge sparse

MeteoWeb

“Oggi molto soleggiato con qualche annuvolamento irregolare specie in serata. Lunedì irregolarmente nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso con possibilità di alcune debolissime precipitazioni sparse. Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì cielo irregolarmente nuvoloso con probabilità molto bassa di isolati e brevi rovesci in montagna; alternanza di tratti soleggiati anche ampi durante il giorno; martedì e mercoledì rinforzo dei venti occidentali, specie in quota“: lo riporta il consueto bollettino con le previsioni meteo di MeteoTrentino.

Oggi molto soleggiato con velature e qualche annuvolamento irregolare specie in serata. Temperature massime in lieve flessione. Venti moderati dai quadranti nordoccidentali, in valle perlopiù deboli variabili o brezza.

Domani irregolarmente nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso con possibilità di alcune debolissime precipitazioni sparse. Temperature minime in aumento, massime in calo. Venti in valle perlopiù deboli o moderati variabili, in quota moderati nordoccidentali a tratti localmente forti.