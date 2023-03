Previsioni Meteo Valle d’Aosta: passaggi perturbati da martedì

MeteoWeb

“In promontorio anticiclonico interessa la Valle d’Aosta tra oggi e domani, in seguito si avrà la discesa di una saccatura da nord verso l’Europa centrale, con correnti atlantiche e qualche passaggio perturbato da martedì“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Domani cielo soleggiato.

Temperature: in lieve aumento tranne le minime nel fondovalle.

Pressione: in lieve calo.

Venti: 3000 m deboli nord-orientali; episodi di foehn nelle valli superiori.

Domenica cielo soleggiato, con qualche nuvola in serata presso il Piemonte.

Temperature: massime in lieve calo in montagna.

Pressione: in lieve calo.

Venti: 3000 m deboli settentrionali, in rotazione da NW e rinforzo; episodi di foehn nelle valli superiori.

Lunedì abbastanza soleggiato con annuvolamenti presso il Piemonte, martedì nuvolosità irregolare, deboli precipitazioni in serata sui confini, neve a 1200-1300 metri, mercoledì e giovedì in parte soleggiato con annuvolamenti e qualche precipitazione sui confini, neve in media montagna.