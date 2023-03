Previsioni Meteo Valle d’Aosta: tempo soleggiato oggi e domani

MeteoWeb

“Correnti settentrionali determinano tempo soleggiato in Valle d’Aosta oggi e domani; da martedì s’instaurerà un intenso e mite flusso atlantico, con precipitazioni nel settore nord-occidentale e qualche schiarita altrove probabilmente per buona parte della settimana“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Oggi soleggiato, con qualche nuvola in serata presso il Piemonte.

Temperature: in lieve calo.

Pressione: in lieve calo.

Venti: 3000 m deboli settentrionali, in rotazione da NW; episodi di foehn nelle valli superiori.

Domani abbastanza soleggiato, con qualche nuvola alta e annuvolamenti presso il Piemonte.

Temperature: in lieve calo.

Pressione: in calo.

Venti: 3000 m moderati da WNW; episodi di foehn nelle valli superiori.

Martedì 7 soleggiato, con qualche nuvola alta; nubi in aumento dal pomeriggio, deboli precipitazioni in serata sui confini, neve a 1200-1300 m.

Temperature: in lieve calo nelle valli.

Pressione: in calo.

Venti: 3000 m forti occidentali; episodi di foehn nelle valli superiori.