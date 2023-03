Previsioni Meteo Veneto: piogge e venti nord-orientali

MeteoWeb

“Sul Mediterraneo centro-occidentale insiste una circolazione ciclonica con aria relativamente fredda, destinata ad esaurirsi dopodiché comunque la parziale espansione dalla Russia verso l’Europa centrale di una più ampia e fredda circolazione depressionaria ostacola i rialzi termici; sul Veneto ne consegue all’inizio una fase più nuvolosa e relativamente fredda con qualche precipitazione e venti nord-orientali, poi leggermente variabile con spazi di sereno e contenuto aumento dell’escursione termica diurna“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da molto nuvoloso a coperto; precipitazioni da sparse a relativamente diffuse specie a sud, da deboli a localmente moderate, in apparente transito dalla pianura alla montagna; limite delle nevicate sui 700-1000 m; Bora sostenuta su costa e pianura limitrofa nonchè in quota specie sulle Prealpi in serata, altrove moderata e comunque più significativa sull’entroterra pianeggiante.

Domani cielo inizialmente da coperto a molto nuvoloso, poi irregolarmente nuvoloso con spazi di sereno.

Precipitazioni: Probabilità nella prima parte della giornata medio-alta (50-75%), poi in diminuzione fino a bassa (5-25%) sulle Dolomiti e nulla o molto bassa (0-5%) altrove, per fenomeni che saranno in prevalenza modesti e sparsi salvo risultare un po’ più diffusi nelle prime ore; limite delle nevicate in rialzo da 800-1100 m a 1100-1400 m circa.

Temperature: Minime un po’ in aumento, salvo locali contenute controtendenze; le massime aumenteranno sulla pianura, specie a sud-ovest, diminuiranno un po’ in quota e non varieranno molto nelle valli.

Venti: In quota, moderati dai quadranti orientali; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura nord-orientali, da tesi a moderati sulle zone costiere e da moderati a deboli altrove.

Mare: Mosso.

Venerdì 3 cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con vari spazi di sereno e alcuni temporanei addensamenti soprattutto sulle zone montane.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) sulle zone montane e nulla o molto bassa (0-5%) su quelle pianeggianti di qualche debole fenomeno nel pomeriggio, eventualmente nevoso da circa 1300-1600 m.

Temperature: Minime perlopiù in moderata diminuzione; massime senza notevoli variazioni sulle zone costiere, in aumento altrove.

Venti: In genere dai quadranti nord-orientali, in quota moderati, altrove deboli salvo temporanee fasi di moderato rinforzo su bassa pianura e costa.

Mare: Poco mosso.

Sabato 4 alcuni addensamenti nuvolosi nelle prime ore, poi cielo da poco nuvoloso a sereno; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui una diminuzione moderata in quota sulle Dolomiti e lieve sulla costa, un aumento tra alta pianura e Prealpi specie ad ovest; le temperature massime aumenteranno un po’.

Domenica 5 cielo in genere poco nuvoloso con ampi spazi di sereno, ma anche possibilità specie verso fine giornata di qualche addensamento e qualche locale modesta precipitazione più che altro sulle zone montane; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; temperature massime un po’ in calo a nord-est e stazionarie o in leggero aumento altrove.