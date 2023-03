Previsioni Meteo Veneto: oggi tempo perturbato e temporali

MeteoWeb

“Una saccatura è in transito sulla regione determinando una rapida fase di tempo moderatamente perturbato, a tratti instabile, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori centro-settentrionali. Da mercoledì nuovo aumento della pressione per l’ingresso di un vasto promontorio anticiclonico da ovest, che manterrà tempo stabile. Tra mercoledì e giovedì si assisterà ad un calo termico, anche brusco nei valori minimi, per l’avvezione di aria fredda da nord in quota“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nubi irregolari sui settori occidentali con schiarite, altrove in prevalenza nuvoloso fino a parte del pomeriggio, poi tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Saranno ancora probabili precipitazioni più discontinue e sparse, occasionalmente a carattere di rovescio o temporale, non si escludono locali grandinate di piccole dimensioni. Quota neve in lieve calo e intorno ai 1400-1600 m sulle Prealpi, 1200-1500 m sulle Dolomiti. Temperature massime in calo sulle zone montane, stazionarie o in locale aumento in pianura. Venti in quota in rotazione e in nuovo rinforzo da nord-ovest; nelle valli deboli variabili, salvo rinforzi di Foehn dalla sera. In pianura venti moderati/tesi da sud/sud-est sulla costa, deboli/moderati da nord-est nell’entroterra; in serata in prevalenza da nord-est ovunque con rinforzi anche tesi sulla costa sud-orientale.

Domani tempo inizialmente variabile, con qualche annuvolamento specie verso est e spazi di sereno anche ampi, poi cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte.

Precipitazioni: Nella notte fino al mattino possibili residue locali precipitazioni sulla pianura orientale (probabilità bassa 5-25%), poi assenti.

Temperature: Minime in calo anche marcato e raggiunte a fine giornata; massime in diminuzione sulle zone montane fatto salvo a locali aumenti dei valori massimi nelle valli interessate da episodi di Foehn, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In pianura venti deboli/moderati di direzione variabile con rinforzi da nord in mattinata, anche per locali episodi di Foehn. In quota venti tesi/forti dai quadranti settentrionali in attenuazione nel pomeriggio; probabili episodi di Foehn nelle valli e localmente sulla fascia pedemontana.

Mare: Fino alle prime ore mosso, poi poco mosso.

Giovedì 16 sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, che solo temporaneamente potrebbero risultare consistenti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in ulteriore calo, con valori anche in pianura localmente prossimi a zero o di poco inferiori, salvo sui settori costieri e limitrofi; valori massimi in calo o localmente stazionari in pianura, in ripresa sulle zone montane.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali al mattino, da sud/sud-est nel pomeriggio. In quota venti moderati/tesi nord-occidentali.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 17 tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo passaggi di velature al mattino. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni in pianura; valori in generale aumento in montagna. Venti in quota in progressivo ingresso e rinforzo da sud-ovest; in pianura venti deboli orientali.

Sabato 18 tempo stabile con cielo da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per transito di nubi medio-alte, specie nella seconda parte della giornata; non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Temperature minime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento in quota; massime in generale aumento.