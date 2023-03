Previsioni Meteo Veneto: domenica indebolimento temporaneo dell’anticiclone

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale manterrà fino a sabato il tempo stabile ed in prevalenza soleggiato. Domenica temporaneo indebolimento dell’anticiclone per il transito di una modesta saccatura dal nord Atlantico, che porterà un aumento della nuvolosità fino alle prima parte di lunedì; al momento però non sono previste precipitazioni significative. In seguito si riaffermeranno condizioni anticicloniche“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature e per modesti cumuli in prossimità dei rilievi. Temperature diurne prevalentemente in rialzo. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest, altrove deboli o a tratti moderati, di direzione variabile.

Domani tempo in prevalenza soleggiato, salvo passaggi di velature e possibili cumuli pomeridiani; possibili foschie o locali nebbie sulla bassa pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In rialzo soprattutto in montagna e, nei valori massimi, sulla pianura centro-occidentale.

Venti: In quota moderati/tesi sud-occidentali; altrove deboli variabili, salvo moderati rinforzi per brezze nelle valli, sulla fascia pedemontana e lungo il litorale.

Mare: Da calmo a quasi calmo.

Domenica 19 cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con maggiori addensamenti nella seconda metà della giornata; possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura e in qualche valle.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di locali deboli precipitazioni verso fine giornata.

Temperature: In prevalenza in aumento, salvo in montagna dove diminuiranno nel valori massimi.

Venti: In quota da moderati, a tratti tesi nelle primissime ore, sud-occidentali, in attenuazione e rotazione fino a disporsi dai settori settentrionali a partire dalle ore centrali. Altrove deboli variabili, salvo possibili moderati temporanei rinforzi in pianura.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Lunedì 20 residua variabilità, specie nella prima parte della giornata, ma con rasserenamenti sempre più significativi con il passare delle ore. Temperature in aumento, con valori massimi un po’ superiori alle medie del periodo.

Martedì 21 cielo in prevalenza sereno, salvo possibili cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature prevalentemente in ulteriore rialzo, salvo lieve flessione delle minime su pianura centro-meridionale e costa.